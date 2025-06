En el fútbol, hay situaciones extradeportivas que pueden influir en el desarrollo de cada partido. En esta ocasión, el afectado fue directamente un jugador y su presencia en el Mundial de Clubes 2025 no podrá ser posible: Mehdi Taremi. El delantero de Inter de Milán no podrá ingresar a Estados Unidos, debido a que no puede salir de Irán (su país) porque la frontera está cerrada, debido a la guerra con Israel.

Producto de la fecha de Eliminatorias y la actividad a nivel de selecciones, Taremi se marchó hacia Irán para defender la camiseta de su país. Los partidos se desarrollaron con normalidad, pero el problema surgió cuando se notificó el regreso para disputar el Mundial de Clubes. Cuando se presentaba a tomar un avión con dirección a California, se notificó el cierre del espacio aéreo por seguridad.

“El Inter ha estado en estrecho contacto con las autoridades iraníes en Italia durante las últimas 24 horas para tranquilizar al jugador y buscar una solución que le permita salir del país, algo que actualmente es impracticable debido al inicio del conflicto bélcico y la imprevisibilidad de los acontecimientos”, informó ‘Inter News’.

“El riesgo de cualquier movimiento es extremadamente alto. Taremi se encuentra actualmente en un lugar seguro, protegido de los bombardeos“, aseguró el mismo portal sobre la situación del futbolista que asomaba a tener esta competencia como una de sus plataformas para obtener la confianza del DT.

Mehdi Taremi es delantero en Inter de Milán. (Foto: AFP)

La oportunidad de Taremi en Inter

Con la llegada de Christian Chivu como DT, Mehdi quería comenzar a tener mayor protagonismo porque en la Serie A solo marcó un gol en 26 partidos jugadores y en total fueron tres en temporada, contando Champions y Supercopa de Italia. Las opciones de marcha parecían latentes, pero el estratega rumano quería verlo en competencia.

Chivu lo consideraba la primera alternativa a Lautaro y Thuram, que llegan muy cansados al Mundial de Clubes. Con Pio Esposito entre algodones por un esguince en la rodilla sufrido en el playoff de Serie B, y Valentín Carboni que no juega desde el pasado 12 de octubre y está regresando tras haber sufrido la rotura del ligamento cruzado de la rodilla, la única alternativa a los dos titulares será Sebastiano Esposito.

Además, desde tienda ‘azzurra’ descartaron la continuidad de Marko Arnautovic, quien se marchó como jugador libre. En el caso del argentino Joaquín Correa, se marchó a Botafogo y tendrá la oportunidad de disputar el Mundial de Clubes con la institución brasileña. De esta manera, la ausencia de Taremi desbarata todos los planes del club.

En cuanto al debut en la competencia, Inter de Milán se medirá ante Monterrey el próximo miércoles 18 de junio desde el Rose Bowl Stadium. Aún quedan días para definir la presencia de Taremi que sí está inscrito, pero el problema principal es la salida del país, sin caer en algún conflicto político.

