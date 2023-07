Miami y el sur de la Florida viven una fiebre por Lionel Messi días antes de que sea presentado por todo lo alto en el estadio del Inter, el DRV PNK Stadium, en cuyos exteriores se han apostado a lo largo de la semana decenas de seguidores con carteles y camisetas de la estrella del fútbol argentino. Y este viernes por fin llegó la fecha para verlo entrenar con sus nuevos compañeros. En las primeras horas del día, el campeón del mundo acudió al predio del cuadro rosado para ponerse a las órdenes del ‘Tata’ Martino con miras a su debut frente al Cruz Azul en la Leagues Cup (21 de julio).

Según informó TyC Sports, Lionel Messi fue el primero en llegar a la práctica. Aproximadamente a las 7 y 20 de la mañana (hora de Miami), el ex del Barcelona y PSG entró al predio del Inter a bordo de una lujosa camioneta blanca. A las afueras, lo esperaban algunos hinchas deseosas que sacarse una foto con el futbolista.

Se trata de la primera práctica que Messi hace con el todo el grupo. Se espera que este sábado vuelva a trabajar en solitario ya que el equipo estará en Missouri para enfrentar al St. Louis City por la fecha 26 de la MLS. Un día más tarde será presentado ante su nueva afición.

“The Unveil” es el nombre del acto especial con el que el club de la Major League Soccer presentará la noche del domingo en su estadio ubicado en Fort Lauderdale al reciente campeón del mundo, junto a su excompañero del FC Barcelona Sergio Busquets y también flamante fichaje del Inter Miami.

Medios del sur de Florida se hicieron eco de rumores según los cuales artistas como Shakira, Maluma y Bad Bunny seán parte del magno evento, sobre el que por ahora no ha dado pista alguna el club propiedad del empresario de origen cubano Jorge Mas y el exfutbolista inglés David Beckham.





Messi ya disfruta de Miami





Este jueves videos publicados en redes sociales muestran a la familia Messi saliendo de un conocido restaurante italiano de Miami Beach y siendo abordada por varios simpatizantes. Al capitán de la albiceleste se le ve firmando una camiseta Newell’s Old Boys y tomándose fotos con sus efusivos seguidores.

Tal como recoge la web de ESPN, fue parte de esa cena el cantante argentino Diego Torres, quien reside buena parte del año en esta ciudad del sur de Florida. La cena se dio el mismo día que la cadena de restaurantes y hoteles Hard Rock International presentó al mundo el ‘Made for You by Leo Messi’, un sandwich de pollo estilo milanesa.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR