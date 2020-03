Joel Matip es uno de los jugadores del Liverpool que más disfrutó de la clasificación a la final de la Champions League 2019. Frente al Barcelona y en Anfield, el futbolista alemán vivió uno de los mejores momentos de su carrera, aunque sintió una extraña sensación cuando se encontró a Lionel Messi en la sala de control de dopaje.

En una entrevista con el medio alemán ’11 Freunde’, el exjugador del Schalke dio detalles de lo que fueron los festejos tras la goleada por 4-0 de los ‘Reds’ frente a los catalanes.

“Después del partido, formamos una línea hombro con hombro frente a ‘The Kop’ y cantamos ‘You’ll Never Walk Alone’ con toda la afición. Fue uno de los momentos más hermosos de mi carrera, quizás al nivel de mi debut con el Schalke en Múnich. No me importaba nada, era como si flotara en el aire tras cantar con los aficionados”, relató Matip.

"Cuando entré a la habitación para realizar el control antidoping, ahí había un chico sentado y bastante deprimido”, añadió. El jugador del Liverpool se refería a un Lionel Messi hundido por la derrota de Barcelona.

“Conoces a los demás de haber jugado contra ellos, pero no es como si te sentaras a su lado todos los días en una habitación pequeña, como si fueras a tomar un café. Todo el mundo estaba celebrando y yo estaba sentado en un cubículo con Messi”, dijo el alemán.

Cabe recordar que aquella histórica llave entre Barcelona y Liverpool quedó 3-0 a favor de los españoles en la ida, mientras la vuelta favoreció a los ingleses por 4-0. Como ante la Roma en 2018, los azulgranas volvieron a quedarse fuera de la Champions de la manera más insólita.

