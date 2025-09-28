México vs. Brasil por la fecha 1 del Mundial Sub-20. (Diseño: Christian Marlow)
vs. se enfrentan por la primera fecha del . El partido está programado para el domingo 28 de setiembre desde las 6:00 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Chile, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay) en el Estadio Nacional de Santiago, en compromiso válido por el grupo C. Este choque será transmitido por la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV. Por otro lado, puede ser visto en su versión de streaming en las plataformas de DGo. Si estás en México, también se podrá ver por la señal de TUDN y en Perú por América TV y TvGO. Ojo, no recomendamos seguir el partido por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Previa México vs. Brasil por Mundial Sub-20. (Video: PF)
