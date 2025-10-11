Colombia vs. México se enfrentan por amistoso internacional. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
Desde el AT&T Stadium (Estados Unidos), vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por un . Según la programación, el partido está pactado para las 8:00 p.m. (horario en Colombia, Perú y Ecuador, con una hora menos en México) del sábado 11 de octubre del 2025. La transmisión estará a cargo de TUDN, TV Azteca, Azteca 7 y Canal 5 en suelo mexicano, mientras que en Colombia se televisará por GOL Caracol TV y Canal RCN. Recuerda que Depor te hará vivir el minuto a minuto, alineaciones, goles, estadísticas y todas las incidencias.

México vs. Colombia juegan en Estados Unidos. (Video: FOX Deportes)
