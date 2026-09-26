México vs. Colombia: ver transmisión Canal 5, TV Azteca y TUDN por amistoso FIFA. (Foto: Composición Depor)
México vs. Colombia: ver transmisión Canal 5, TV Azteca y TUDN por amistoso FIFA. (Foto: Composición Depor)

vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por un amistoso internacional en . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En suelo mexicanos, el duelo se podrá ver por la señal de Canal 5, TV Azteca y TUDN. Gol Caracol y RCN serán los medios que transmitirán en tierras colombianas. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el partido? En México comenzará a las 7:00 p.m.; en Perú, Colombia y Ecuador será a las 8:00 p.m.; en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay iniciará a las 10:00 p.m.. El compromiso se disputará el sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore.

México vs. Colombia: ver transmisión Canal 5, TV Azteca y TUDN por amistoso FIFA. (Video: @miseleccionmx)
México vs. Colombia: ver transmisión Canal 5, TV Azteca y TUDN por amistoso FIFA. (Video: @miseleccionmx)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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