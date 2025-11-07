Desde el ASPIRE Academy Pitch 2 (Doha, Qatar), vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la el , en el compromiso correspondiente a la fecha 2 de la fase de grupos. Según la programación de la FIFA, el partido está pactado para las 8:45 a.m. (horario en México, con una hora más en Perú, Colombia y Ecuador) del jueves 6 de noviembre del 2025. La transmisión estará a cargo de DSports (DIRECTV y DGO) para toda Latinoamérica, por FIFA+ en la versión de streaming y desde suelo mexicano será televisado por la señal de TUDN. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV.

