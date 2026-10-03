México vs. Estados Unidos juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por un amistoso internacional en Fecha FIFA. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En suelo mexicanos, el duelo se podrá ver por la señal de Canal 5, TV Azteca y TUDN. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el partido? En México comenzará a las 8:00 p.m.; en Perú, Colombia y Ecuador será a las 9:00 p.m.; en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay iniciará a las 11:00 p.m.. El compromiso se disputará el sábado 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

México vs. Estados Unidos: Previa del partido

¿Dónde ver México vs. Estados Unidos en México?

En territorio mexicano, los hinchas que deseen presenciar este clásico amistoso podrán recurrir a la señal de televisión abierta a través de Canal 5 (TUDN) y Azteca 7 (TV Azteca). Asimismo, la plataforma digital ViX y los ecosistemas digitales de Azteca Deportes garantizarán la emisión en vivo del partido para todos los aficionados.

¿Dónde ver México vs. Estados Unidos en Estados Unidos?

Para los aficionados que se encuentren en territorio estadounidense, el clásico de Norteamérica contará con una amplia cobertura en distintos idiomas. La transmisión del partido en televisión estará a cargo de cadenas como Univision y TUDN para la audiencia de habla hispana, mientras que TNT ofrecerá la cobertura en inglés. En el ámbito del streaming, los usuarios podrán seguir el encuentro amistoso en vivo y en directo a través de las plataformas ViX y Max.

¿Dónde ver México vs. Estados Unidos en Perú?

Para los televidentes ubicados en Perú, la transmisión ininterrumpida de este partido recae en la cadena internacional ESPN. Como alternativa en streaming para dispositivos móviles y televisores inteligentes, la plataforma Disney+ Premium llevará a cabo la emisión en vivo de este encuentro internacional.

¿Dónde ver México vs. Estados Unidos en Argentina?

La cobertura del México contra Estados Unidos en Argentina también está asegurada por las pantallas de ESPN para la televisión por cable. Quienes dispongan de suscripciones digitales tendrán la posibilidad de ver el clásico de Norteamérica en vivo y en directo mediante la plataforma Disney+ Premium.

¿Dónde ver México vs. Estados Unidos en Brasil?

Los seguidores del fútbol que radiquen en Brasil contarán con la cobertura oficial de la cadena ESPN para seguir las acciones de este enfrentamiento amistoso. En el entorno digital, la plataforma encargada de transmitir el partido de manera directa será el servicio de streaming Disney+ Premium.

¿Dónde ver México vs. Estados Unidos en Colombia?

Finalmente, en Colombia, el duelo amistoso internacional se podrá seguir íntegramente gracias a la señal televisiva de ESPN. Para complementar, la cobertura por streaming recaerá de manera exclusiva en Disney+ Premium, ofreciendo la mejor alternativa digital para los fanáticos del fútbol.

México vs. Estados Unidos: transmisión por Canal 5, TV Azteca y TUDN por amistoso FIFA. (Video: @miseleccionmx)