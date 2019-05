México vs. Italia: fecha, horarios y canales del debut del 'Tri' con Diego Lainez por Mundial Sub 20 2019

México e Italia se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | LIVE HD) vía DirecTV Sports, Televisa y Univisión Deportes ONLINE TV por la primera jornada del Grupo B del Mundial Sub 20 2019 en Polonia , desde el Stadion GOSiR. Revisa la transmisión del partido para toda Latinoamérica STREAM desde las 11:00 horas en Perú y en México. Se viene un partidazo entre el Tri', un equipo remodelado, y unos 'Azzurros' que saltarán al campo con lo mejor de su arsenal.



La selección de México, uno de los países con más presencias en los Mundiales Sub 20, sueña con reverdecer laureles lejanos en el tiempo de la mano de su jugador estrella Diego Lainez, y alcanzar en el torneo a disputarse en Polonia (23 mayo-15 junio) una final que se les resiste de la primera edición en Túnez 1977.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de México e Italia.



México vs. Italia:horarios y canales en el mundo

Perú: 11:00 a.m. | DirecTV Sports

México: 11:00 a.m. | DirecTV, Televisa y Univisión Deportes

Colombia: 11:00 a.m. | DirecTV Sports

Ecuador: 11:00 a.m. | DirecTV Sports

Chile: 1:00 p.m. | DirecTV Sports

Argentina: 1:00 p.m. | DirecTV Sports

Brasil: 1:00 p.m. | DirecTV Sports

España: 6:00 p.m. | DirecTV Sports

Para ello el 'Tri' deberá superar una complicada fase de grupos en la que coincidirá con el campeón de Sudamérica Ecuador, el subcampeón de Europa Italia, y Japón. México debutará contra la 'Azzurra' este jueves, antes de medirse con el combinado nipón y con Ecuador, disputando sus tres partidos en la ciudad de Gdinia.



Las esperanzas del combinado 'azteca' están puestas en el centrocampista del Betis, Diego Lainez, único futbolista de la nómina confeccionada por el seleccionador Diego Ramírez que no milita en el fútbol mexicano. El talentoso jugador de 18 años recaló el pasado mes de enero en el conjunto español y ya sabe lo que es vestir la elástica de la selección absoluta (4 ocasiones).



Procedente del América, no tiembla ante la presión de liderar al equipo. "He aprendido a convivir con eso. El América es el mejor equipo de mi país y todos los focos están siempre encima de ti. Para mí eso es algo bonito, creo que depende de cómo uno lo maneje. A mí me gusta", afirmó Lainez en la página de internet de la FIFA.



En sus quince Mundiales disputados, México solo alcanzó la final en 1977, y la semifinal en Colombia 2011. En la precedente edición de Corea del Sur fue la campeona Inglaterra la que cortó el paso en cuartos de final al equipo dirigido entonces por Marco Ruiz. En el último campeonato Sub 20 de la CONCACAF, México acabó segundo tras perder la final con Estados Unidos.



