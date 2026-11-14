vs. se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / GRATIS / HD / STREAMING) por la ida de los cuartos de final de la . ¿Qué canales transmiten este compromiso desde México? Podrás acceder a este choque a través de las señales de TUDN, TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa y el servicio de paga de ViX Premium. Un detalle importante: no lo busques por Fútbol Libre TV, pues es una señal pirata y está prohibida. Sigue todos los detalles por la web de Depor desde las 7:00 p.m. (horario en México, con una hora más en Perú), este sábado 14 de noviembre. No te pierdas todas las incidencias de este duelo en nuestras plataformas.

México vs. Jamaica. (Video: FMF)
México vs. Jamaica. (Video: FMF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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