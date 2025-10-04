México vs. Marruecos por Mundial Sub-20. (Diseño: Christian Marlow)
vs. se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la tercera fecha del . Las acciones se disputarán el sábado 4 de octubre desde las 3:00 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Chile, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay) en el Estadio Elías Figueroa Brander, válido por el grupo C. Este choque será transmitido por la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV. Por otro lado, puede ser visto en su versión de streaming en las plataformas de DGo. En México, se podrá ver por la señal de TUDN, VIX Premium y Nu9ve. Ojo, no recomendamos seguir el partido por Fútbol Libre TV, señal pirata.

México vs. Marruecos por el Mundial Sub-20, (Video: DSPORTS)
