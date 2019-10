¡Desde el Azteca! México vs. Panamá EN VIVO por TUDN: horarios y canales del partido por Liga de Naciones Concacaf

México y Panamá se enfrentan EN VIVO por TUDN y Canal 5 ONLINE: horarios y canales del encuentro de este martes desde las 8:30 p.m. (hora peruana) el Estadio Azteca por Liga de Naciones de Concacaf. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Sigue las principales incidencias del encuentro por el MINUTO a MINUTO de Depor.com.



México viene de una goleada sobre Bermudas en la fecha anterior con jugadores que han comenzado el proceso de renovación del equipo que dirige Gerardo el 'Tata' Martino. Con el 'Chucky' Lozano como el jugador principal del equipo, México busca tres puntos claves para avanzar de fase.

México vs. Panamá: horarios en el mundo

México - 8:30 p.m.

Ecuador - 8:30 p.m.

Perú - 8:30 p.m.

Colombia - 8:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Bolivia - 9:30 p.m.

Paraguay - 9:30 p.m.

Argentina - 10:30 p.m.

Chile - 10:30 p.m

Uruguay - 10:30 p.m.

España - 3:30 a.m. (miércoles 16 de octubre)

Tras una ausencia de más de dos años, la selección mexicana vuelve al Estadio Azteca. Enfrenta a Panamá, el último rival ante el que había chocado en este inmueble y con el que se mide este martes en la Liga de Naciones, en medio de varias situaciones que generan un interés adicional por el cotejo.



Será el primer encuentro que Gerardo Martino dirija con México en el Azteca. Brindará una oportunidad para que el estratega argentino pruebe una combinación de jugadores jóvenes y experimentados. Y permitirá conocer si los aficionados locales dejan de entonar los cánticos considerados homofóbicos que se han convertido en una pesadilla para los dirigentes del fútbol mexicano.

México, que milita en el Grupo B, se estrenó en el torneo con una goleada de 5-1 como visitante frente a Bermudas. El ariete José Juan Macías firmó un doblete, mientras que Hirving Lozano, Uriel Antuna y Héctor Herrera hicieron los otros tantos.

Macías, quien disputó apenas su segundo partido con la selección mayor, es uno de varios jugadores de la selección olímpica que el “Tata” Martino ha citado para los próximos dos duelos. Su intención por ahora es darles fogueo para el torneo preolímpico rumbo a Tokio 2020.

Panamá es noveno y viene de perder en casa 2-0 ante Bermudas, un revés que levantó duras críticas contra el entrenador argentino Américo “Tolo” Gallego, quien en su andar por suelo azteca levantó un título de liga con el Toluca en el Apertura 2005.

“ México me trae buenos recuerdos, tan es así que dimos la vuelta olímpica en Monterrey y después me quedé más en México porque tenía otra propuesta y aunque tenía al Atlas confirmado les dije que no”, dijo Gallego. “Y ahora el fútbol de México está muy bueno, hay equipos muy importantes, y en la selección yo veo otra cultura de trabajo con el ‘Tata’”.

