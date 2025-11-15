México vs. Uruguay por amistoso. (Diseño: Christian Marlow)
vs. juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) en un , desde el Estadio Corona de Torreón. El duelo está pactado para el sábado 15 de noviembre, en el marco de la fecha FIFA. ¿A qué hora empieza el encuentro? La contienda iniciará a las 8:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora menos en México). ¿Qué canales transmiten? Desde México, el choque puede ser visto a través de las señales de TUDN, TV Azteca, Azteca 7, Canal 5 y Univisión, mientras que en Uruguay por DIRECTV (DSPORTS) y AUF TV. No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que esta es una señal pirata.

