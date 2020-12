El nombre de Mino Raiola siempre ha estado relacionado al mundo de los fichajes en la élite del balompié mundial. Desde hace 27 años se inició en el mundo de la representación e intermediación de futbolistas, y hoy cuenta con más de 80 futbolistas inscritos en su agencia.

Dentro de esta lista se encuentran jugadores de la talla de Zlatan Ibrahimovic (Milan), Matthijs de Ligt (Juventus), Paul Pogba (Manchester United), Erling Haaland (Borussia Dortmund) y otras grandes estrellas. Sin embargo, su vida no siempre estuvo ligada al mundo de los negocios en el fútbol, desde muy pequeño trabajó en el restaurante de su familia, ya sea como lavaplatos y mesero.

“Mi padre trabajaba 18 ó 20 horas al día. Con 11 ó 12 años me fui a trabajar con él para llegar a conocerlo. Él estaba en la cocina, así que… ¿qué podía hacer? Podía lavar los platos. Todavía me gusta lavar los platos. Me da una especie de paz limpiar cosas, ves el resultado inmediato de tu trabajo”, contó hace algún tiempo a Financial Times, recordando su infancia en Países Bajos, lugar donde radicó con su familia tras su nacimiento en Italia.

Años después se dedicó a estudiar derecho, después de que su sueño de ser futbolista haya quedado totalmente descartado. Aunque su pasión por el fútbol nunca quedó totalmente de lado. Su capacidad para hablar varios idiomas lo llevó a tener su primera participación en una gran transferencia.

Corría el año 1993 y Dennis Bergkamp era uno de los jugadores más solicitados en el mercado. Inter de Milan había puesto su mira en el neerlandés y su agente Robert Jansen empezó la negociación. Fue ahí que la figura de Raiola fue determinante para cerrar el fichaje, ya que hablaba perfectamente el italiano.

De inmediato, Mino Raiola logró posicionarse como uno del representantes más influyentes para realizar negocios entre los equipos de la Eredivisie y Serie A. Fue así como llegó a conocer a Zlatan Ibrahimovic, a quien lo llevó del Ajax a la Juventus en la temporada 2004-2005.

Actualmente cuenta de su cartera con la nueva estrella del Borussia Dortmund, Erling Haaland. Se encuentra trabajando en el próximo paso que dará el delantero noruego, buscado por los grandes clubes de Europa.

