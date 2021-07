Desde San Peterseburgo, España – Suiza abren los cuartos de final de la Eurocopa en el Estadio Krestovski. Un duelo con muchos antecedentes está programado para este viernes 2 de julio desde las 11:00 horas y será transmitido vía Mitele en vivo, en directo y online. ¿Cómo hacerlo? Aquí te damos todas las pautas para que puedas ver el fútbol por celular, tablet o cualquier dispositivo móvil.

La Roja dirigida por Luis Enrique asegura que tiene a su disposición a los 24 jugadores para disputar el España vs Suiza. En un partido donde sufrió más de la cuenta, el equipo tendrá que corregir los errores anteriores, tomando en cuenta que su pr´ximo rival no los desaprovechará.

“Cualquiera de los 24 puede ser titular en esta selección, no varía en nada el rendimiento y es una garantía para seguir avanzando en esta Eurocopa. Vamos a recuperar a todos y veremos contra quien nos enfrentamos y qué once ponemos”, afirmó Luis Enrique en conferencia de presa previo al España vs Suiza.

Por otro lado, los dirigidos por Vladimir Petkovic llegan con la moral al tope tras eliminar a la campeona del mundo, la Francia de Mbappé, Benzema o Griezmann, y se colaron en los cuartos de final.

Los helvéticos venían perdiendo 3-1 pero en los últimos minutos empataron y forzaron el alargue. Finalmente, definieron la clasificación en la tanda de penales: No erraron ningún lanzamiento y aguardaron al error de Kylian Mbappé, tras una gran intervención de Sommer.

¿Cómo ver el España – Suiza en directo online vía MiTele por app móvil?

Este partido también se puede ver en streaming y online en internet en directo y gratis. Aunque deberá hacerse a través de la plataforma oficial de Mediaset, conocida como Mi Tele.

Tal y como se puede leer en la web oficial de Mediaset, los canales del grupo de Paolo Vasile están disponibles en apps para Android y IOS en dispositivos móviles. Y también, en los navegadores Chrome, Mozilla y Edge. Además, se espera que, próximamente, la aplicación se encuentre disponible también para su descarga y uso en casi todos los modelos de SmartTV que existen.

¿A qué hora juegan España –Suiza por cuartos de final de la Eurocopa?

España: 18:00 horas

Francia: 18:00 horas

Perú: 11:00 horas

Colombia: 11:00 horas

Ecuador: 11:00 horas

Argentina: 13:00 horas

Chile: 12:00 horas

México: 11:00 horas

Estados Unidos (este): 12:00 horas

Estados Unidos (pacífico): 09:00 horas

Todos los resultados de España en la Eurocopa 2020

14/06/21 | España 0-0 Suecia | Fecha 1

19/06/21 | España 1-1 Polonia | Fecha 2

23/06/21 | Eslovaquia 0-5 España | Fecha 3

28/06/21 | Croacia 3-5 España | Octavos de final

Todos los resultados de Suiza en la Eurocopa 2020

12/06/21 | Gales 1-1 Suiza | Fecha 1

16/06/21 | Italia 3-0 Suiza | Fecha 2

20/06/21 | Suiza 3-1 Turquía | Fecha 3

28/06/21 | Francia 3(4)-3(5) Suiza | Octavo de final

¿Cómo fomarían España vs Suiza por cuartos de final?

Selección de España: Unai Simón, Azpilicueta, Ayeric Laporte, José Gayá, Eric García, Sergio Busquets, Pablo Sarabia, Koke, Morata, Ferran Torres y Pedri.

Selección de Suiza: Sommer, Rodríguez, Widmer, Elvedi, Akanji, Zuberr, Shaqiri, Xhaka, Freuler, Seferovic y Embol.