Chile – Bolivia juegan la segunda fecha del grupo A de la Copa América en el Arena Pantanal.

Después de empatar a un gol en un duro partido frente a Argentina en el debut por la Copa América, Chile buscará revancha este viernes ante Bolivia, cuadro con el que protagonizó una frustrante igualada en las eliminatorias mundialistas y que viene de caer por 3-1 ante Paraguay.

Chile saldrá con la clara misión de hacerse efectivo de cara al gol a diferencia del choque ante La Verde por las clasificatorias a inicios de junio. Y es que en el compromiso anterior frente a Bolivia, La Roja fue la absoluta dominadora del juego durante los 90 minutos, concentrando la posesión del esférico en casi un 80 %, superando a su rival en quites, remates al arco y capacidad ofensiva, aunque los esfuerzos no dieron resultado.

Bolivia, por su parte, llega golpeada al compromiso no solo por la derrota ante la escuadra guaraní, sino que por sensibles bajas por infecciones de coronavirus que dejan diezmado al plantel del venezolano César Farías. Se trata de ausencias fundamentales para La Verde: el portero Caros Lampe, los volantes Danny Bejarano y Henry Vaca, y el delantero y referente goleador boliviano Marcelo Moreno Martins.

Convocados de Chile para la Copa América 2021

Arqueros: Claudio Bravo (Betis), Gabriel Arias (Racing) y Gabriel Castellón (Huachipato FC).

Defensores: Daniel González (Santiago Wanderers), Mauricio Isla (Flamengo), Guillermo Maripán (Monaco), Gary Medel (Bologna), Eugenio Mena (Racing), Enzo Roco (Fatih Karagümrük), Francisco Sierralta (Watford) y Sebastián Vegas (Monterrey).

Mediocampistas: Tomás Alarcón (O’Higgins), Charles Aránguiz (Bayer Leverkusen), Pablo Aránguiz (Universidad de Chile) Claudio Baeza (Toluca), Pablo Galdames (Vélez Sarsfield), Marcelino Núñez (Universidad Católica), Carlos Palacios (Internacional), César Pinares (Grêmio), Erick Pulgar (Fiorentina) y Arturo Vidal (Internazionale).

Delanteros: Luciano Arriagada (Colo Colo), Ben Brereton (Blackburn), Clemente Montes (Universidad Católica), Jean Meneses (León), Felipe Mora (Portland Timbers), Alexis Sánchez (Internazionale) y Eduardo Vargas (Atlético Mineiro).

Convocados de Bolivia para la Copa América 2021

Arqueros: Carlos Lampe (Always Ready), Ruben Cordano (Bolivar) y Javier Rojas (Bolivar).

Defensores: Jairo Quinteros (Bolivar), Luis Haquín (Melipilla), Adrian Jusino (Larissa), Diego Bejarano (Bolivar), Roberto Fernandez (Bolivar), Jorge Flores (Always Ready), Luis Barbosa (Aurora), Jose Sagredo (The Strongest) y Oscar Ribera (Blooming).

Mediocampistas: Leonel Justiniano (Bolivar), Juan Carlos Arce (Always Ready), Henry Vaca (Oriente Petrolero), Diego Wayar (The Strongest), Moises Villarroel (Jorge Wilstermann), Boris Cespedes (Servette), Erwin Saavadera (Bolivar), Ramiro Vaca (The Strongest), Erwin Sanchez (Blooming) y Danny Bejarano (Pas Lamia).

Delanteros: Marcelo Moreno (Cruzeiro), Rodrigo Ramallo (Always Ready), Gilbert Alvarez (Jorge Wilstermann), Jaume Cuellar (S.P.A.L) y Jeyson Chura (The Strongest).

Chile vs Bolivia: alineaciones posibles para el partido de Copa América

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal; César Pinares, Benjamin Brereton, Eduardo Vargas. Entrenador: Martín Lasarte

Bolivia: Rubén Cordano; Jairo Quinteros, Adrian Jusino, José Sagredo; Diego Bejarano, Erwin Saavedra, Leonel Justiniano, Boris Céspedes, Enrique Flores; Gilbert Álvarez, Rodrigo Ramallo. Entrenador: César Farías