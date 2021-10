Argentina – Paraguay juegan un partido crucial por la fecha 11 de las Eliminatorias 2022, donde la Albiceleste llega como favorito y dispuesta a consolidarse el segundo lugar en la tabla de posiciones. El duelo será este jueves 7 de octubre desde las 20:00 hora local y se transmitirá vía TV Pública en directo y gratis. ¿Cómo hacerlo? Aquí te indicamos dónde seguir el partido de fútbol en vivo y te damos toda la información que debes saber de ambas selecciones.

El equipo de Scaloni llega de una goleada a favor contra Bolivia, marcha en segundo lugar con 18 unidades y sabe que en esta fecha triple dependerá de ellos mismos para firmar su pase al próximo mundial Qatar 2022.

Con Messi como capitán y referente del equipo, el equipo visitante buscará tres unidades en la siempre complicada plaza de Asunción, que tendrá habilitado la presencia de hinchas argentinos a un sector preferencial del Defensores del Chaco, informó la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) este martes.

Por su parte, el equipo de Eduardo Berizzo viene de sumar 7 de 9 puntos posibles en la anterior fecha triple. A pesar de no encontrarse en zona de clasificación, no pierden las chances de continuar sumando para cumplir el objetivo. Saben que al frente tienen al campeón de América y buscará romper el invicto de Messi y compañía.

El técnico divulgó este lunes una lista de 29 jugadores convocados para los partidos restantes de este mes. Sextos con 11 unidades, saben que de local no pueden titubear y harán respetar la casa para trepar posiciones.

¿Cómo ver el Argentina vs Paraguay en vivo online vía TV Pública?

TV Pública o Televisión Pública Argentina es un canal de televisión abierto y si quieres acceder por Internet sobre debes ingresar a la página web www.tvpublica.com.ar, donde podrás disfrutar de todos los contenidos como el fútbol en vivo online y gratis.

Aquí podrás ver partidos de las Eliminatorias Qatar 2022 como el Argentina vs Paraguay, sino todo tipo de contenido para el público en general.

¿Cómo ver, Argentina - Paraguay por app móvil vía TyC Sports?

Es posible ver el Argentina vs Paraguay por app móvil desde cualquier dispositivo. Si no te encuentras en casa y no quieres perderte el partido de fútbol en vivo y en directo, puede suscribirte a TyC Sports Play, accediendo a su portal web desde tu celular o PC. Dale clic a acceder y regístrate con tu correo, cuenta de Facebook o cuenta de Google.

¿A qué hora juegan Argentina – Paraguay la fecha 11 de Eliminatorias?

Argentina: 20:00

Bolivia: 19:00

Brasil: 20:00

Chile: 20:00

Colombia: 18:00

Ecuador: 18:00

España: 01:00 (viernes 8 de octubre)

Estados Unidos: 16:00 PT y 19:00 ET

México: 18:00

Paraguay: 19:00

Perú: 18:00

Uruguay: 20:00

Venezuela: 19:00

Últimos 5 resultados de Argentina en Eliminatorias

06/03/21 | Argentina 1-1 Chile

08/06/21 | Colombia 2-2 Argentina

02/09/21 | Venezuela 1-3 Argentina

05/09/21 | Brasil - Argentina (suspendido)

09/09/21 | Argentina 3-0 Bolivia

Últimos 5 resultados de Paraguay en Eliminatorias

28/06/21 | Uruguay 1-0 Paraguay

08/06/21 | Paraguay 0-2 Brasil

02/09/21 | Ecuador 2-0 Paraguay

05/09/21 | Paraguay 1-1 Colombia

09/09/21 | Paraguay 2-1 Venezuela

¿En qué posición se encuentra Argentina y Paraguay en la tabla de posiciones?

Jugado 9 encuentros en las Eliminatorias Qatar 2022, Brasil se mantiene en el primer lugar de la tabla de posiciones con 24 unidades, seguido está Argentina con 18. Uruguay y Ecuador se ubican en el tercer y cuartos lugar, mientras que Colombia está en zona de repechaje. A continuación las ubicaciones de las 10 selecciones sudamericanas.

Brasil – 24 puntos Argentina – 18 puntos Uruguay – 15 puntos Ecuador – 13 puntos Colombia – 13 puntos Paraguay – 11 puntos Perú – 8 puntos Chile – 7 puntos Bolivia – 6 puntos Venezuela – 4 puntos

¿Quiénes son los convocados de Paraguay para jugar con Argentina?

Arqueros: Antony Silva (Puebla, México), Gerardo Ortiz (Once Caldas, Colombia) y Alfredo Aguilar (Olimpia, Paraguay ).

Defensas: Gustavo Gómez (Palmeiras, Brasil), Juan Escobar (Cruz Azul, México), Fabián Balbuena (Dinamo Moscú, Rusia), Marcos Cáceres (Guaraní, Paraguay ), Robert Rojas (River Plate), Júnior Alonso (Atlético Mineiro, Brasil ), Omar Alderete (Valencia, España) y Santiago Arzamendia (Cádiz, España).

Mediocampistas: José Florentín (Guaraní), Hugo Martínez (Libertad), Ángel Cardozo Lucena (Cerro Porteño), Richard Sánchez (América, México), Gastón Giménez (Chicago Fire, EEUU), Jorge Morel (Lanús), Alejandro Romero Gamarra (Al Taawoun, Arabia Saudita), Mathías Villasanti (Gremio, Brasil) y Óscar Romero (sin club).

Delanteros: Óscar Cardozo (Libertad PAR), Ángel Romero (sin club), Julio Enciso (Libertad PAR), Antonio Sanabria (Torino, Italia), Carlos González (Tigres, México), Hernán Pérez (Al Alhi Doha, Qatar), Braian Samudio (Toluca, México), Miguel Almirón (Newcastle, Inglaterra) y Luis Amarilla (Liga de Quito, Ecuador).

¿Quiénes son los convocados de Argentina para jugar con Paraguay?

Arqueros: Franco Armani (River Plate, Argentina), Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Juan Musso (Atalanta, Italia) y Esteban Andrada (Monterrey, México).

Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla, España), Nahuel Molina Lucero (Udinese, Italia), Juan Foyth (Villarreal, España), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina, Italia), Germán Pezzella (Betis, España), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra) ), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Lisandro Martínez (Ajax, Países Bajos), Marcos Acuña (Sevilla, España) y Nicolás Tagliafico (Ajax, Países Bajos).

Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid, España), Exequiel Palacios (Bayern Leverkusen, Alemania), Leandro Paredes (París Saint-Germain, Francia), Guido Rodríguez (Betis, España), Nicolás Domínguez (Bolonia, Italia), Giovanni Lo Celso (Tottenham, Inglaterra) y Alejandro Gómez (Sevilla, España).

Delanteros: Ángel Di María (Paris Saint-Germain, Francia), Lucas Alario (Bayern Leverkusen, Alemania), Paulo Dybala (Juventus, Italia), Lionel Messi (París Saint-Germain, Francia), Lautaro Martínez (Inter, Italia), Ángel Correa (Atlético de Madrid, España), Joaquín Correa (Inter, Italia), Nicolás González (Fiorentina, Italia) y Julián Alvarez (River Plate, Argentina).