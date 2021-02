El entrenador francés Thierry Henry ha decidido renunciar al banquillo del CF Montreal, equipo canadiense enrolado en la Major League Soccer norteamericana, por “razones familiares”, ya que debido a la pandemia apenas podía ver a su familia.

“Con gran pesar he decidido tomar esta decisión. El año pasado fue extremadamente difícil para mí porque no pude ver a mis hijos debido a la pandemia. Desafortunadamente, con las restricciones vigentes la situación no cambiará. La separación es demasiado para mí y para mis hijos. Por lo tanto, con mucha tristeza debo tomar la decisión de regresar a Londres y dejar el CF Montréal”, anunció Henry en un comunicado.

El exjugador del Barcelona llegó en noviembre de 2019 al banquillo del equipo canadiense, al que llevó a disputar los ‘playoffs’ de la MLS. Bajo su liderazgo, el Montreal también llegó hasta los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Suena en Inglaterra

El histórico jugador francés es opción para dirigir al Bournemouth de la Champioship (segunda división) luego de la salida de Janson Tindall. Sonaron diversos nombres como candidatos, en los que también figuraba el de su excompañero Patrick Vieira; sin embargo, Henry sería el favorito.

Según explica Daily Mail, además de Henry, también se ha contactado el club con Frank Lampard, quien estaría interesado en tomar un descanso luego de haber tenido un tormentoso paso por el Chelsea.

Bournemouth tiene como objetivo esta temporada conseguir de nuevo el ascenso a la Premier League.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.