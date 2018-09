Enaltecieron a su compatriota y hablaron feo del luso. Luka Modric apareció en la portada de los medios más importantes de Croacia por ganar el trofeo The Best 2018. Los diarios y portales, por otro lado, criticaron duramente a Cristiano Ronaldo, parte de la terna de finalistas junto a Mohamed Salah

Cristiano Ronaldo prefirió no asistir a la gala desarrollada en Londres. Por ello, los croatas cargaron contra la figura de Juventus, a quien consideraron como mal perdedor, pues ya sabía que el premio no sería suyo y sí de Modric.

"El ego de Cristiano Ronaldo es más grande que su clase futbolística. Él siempre quiere decir: 'No hay nadie mejor que yo'. Pues sí, hay uno. Hay un chico de Zadar que le ha superado este año", publicó el diario 'Sportske Novosti' por el triunfo de Modric.

"Cuando no es el mejor, no viene a la entrega de premios. No está dispuesto a respaldar a otro y mucho menos a felicitarlo. Su vanidad fue eclipsada por el triunfo de un maestro croata. ¿Por qué no asistió a la gala?", disparan contra 'CR7'.

"Modric no recibió el reconocimiento de Cristiano Ronaldo, pero Pelé y el verdadero Ronaldo (el brasileño) fueron de los primeros en felicitarle", apuntan desde Croacia.