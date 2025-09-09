Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
Movistar Deportes EN VIVO - dónde ver partido Bolivia vs. Brasil por Fútbol TV y Movistar Play Online
Bolivia y Brasil se enfrentan este martes 9 de septiembre en un duelo vibrante por las Eliminatorias Conmebol 2026. La Verde busca hacer respetar su casa y seguir soñando con escalar en la tabla para llegar al repechaje, mientras que la Canarinha, ya clasificada al Mundial, quiere cerrar con autoridad una fase en la que ha sido protagonista. El partido será transmitido EN VIVO por Movistar Deportes, y los hinchas podrán seguirlo también vía streaming a través de Movistar Play Online, lo que garantiza acceso desde cualquier dispositivo. El encuentro se jugará a las 16:00 horas de Bolivia, 17:00 en Brasil y Argentina, 15:00 en Perú, Colombia y Ecuador, mientras que en Estados Unidos será a las 16:00 en Nueva York y Miami (ET) y a las 13:00 en Los Ángeles (PT).
Nacido en Lima en 1992, se formó en traducción y pedagogía antes de dirigir su carrera hacia el periodismo. En 2013 ingresó al Grupo El Comercio, donde trabajó durante 12 años en Depor, cubriendo diversas facetas del deporte. Actualmente, es parte del Núcleo de Audiencias del GEC, donde continúa aportando con dedicación en el ámbito digital.