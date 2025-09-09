Bolivia recibe a Brasil por las Eliminatorias Conmebol 2026 en El Alto. (Foto: 365Scores)
Bolivia recibe a Brasil por las Eliminatorias Conmebol 2026 en El Alto. (Foto: 365Scores)

Bolivia y Brasil se enfrentan este martes 9 de septiembre en un duelo vibrante por las Eliminatorias Conmebol 2026. La Verde busca hacer respetar su casa y seguir soñando con escalar en la tabla para llegar al repechaje, mientras que la Canarinha, ya clasificada al Mundial, quiere cerrar con autoridad una fase en la que ha sido protagonista. El partido será transmitido EN VIVO por Movistar Deportes, y los hinchas podrán seguirlo también vía streaming a través de Movistar Play Online, lo que garantiza acceso desde cualquier dispositivo. El encuentro se jugará a las 16:00 horas de Bolivia, 17:00 en Brasil y Argentina, 15:00 en Perú, Colombia y Ecuador, mientras que en Estados Unidos será a las 16:00 en Nueva York y Miami (ET) y a las 13:00 en Los Ángeles (PT).

