En un anuncio de impacto global y de manera inesperada, la Conmebol dio a conocer, este miércoles 4 de octubre, primero a través de las redes sociales y luego por medio de una conferencia de prensa, que las sedes inaugurales del Mundial 2030 se llevarán a cabo en Argentina, Uruguay y Paraguay. No obstante, la candidatura conjunta anunciada en febrero de este año también incluía a Chile, sin embargo, este país no fue incluido en la organización de la fase inicial de este importante evento deportivo.

Para tener en cuenta, a principios de febrero, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, junto con las federaciones de Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina, presentaron de manera oficial la candidatura para albergar el Mundial 2030, con la iniciativa de conmemorar el centenario de la Copa del Mundo que se celebró en Uruguay.

La reunión de aquel momento, denominado Corporación Juntos 2030, tuvo lugar en el terreno de la AFA en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, donde se decidió que la presidencia estaría a cargo de Argentina, mientras que Uruguay asumiría la vicepresidencia, Paraguay se encargaría de la secretaría y Chile estaría al frente de la tesorería.

En representación de Chile, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, y la ministra del Deporte, Alexandra Benado, asistieron al evento. La ministra resaltó la importancia de tener la confianza en la posibilidad de llevar a cabo el torneo en el continente.





¿Por qué Chile quedó fuera de la organización del Mundial 2030?

Sin embargo, durante la más reciente rueda de prensa en la que se confirmó que Argentina, Uruguay y Paraguay serán las sedes inaugurales del Mundial 2030, Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, ofreció una explicación sobre por qué Chile no fue incluido.

“En realidad originariamente se hablaba de dos países que eran Uruguay y Argentina. Luego se amplió el Mundial de 32 a 48 equipos y se agregó en ese contexto a Paraguay y luego se agregó a Chile. Es cierto que en esta oportunidad no está Chile, lo que no significa que no vamos a trabajar para que Chile o esté o le encontremos algo de esta talla”, manifestó el dirigente en un inicio.

“Es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Ellos son los que determinan cómo y qué. Este es el momento en el que ya hay que comenzar trabajando en las sedes”, agregó.

De momento, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, no ha proporcionado una respuesta oficial, pero se espera que en las próximas horas el líder llevará a cabo una conferencia para ofrecer una explicación más detallada sobre la razón por la cual Chile no será uno de los países anfitriones del Mundial 2030.

