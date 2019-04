Dos anfitriones: el aliado que la FIFA le busca a Qatar para disputar el Mundial 2022 con 48 selecciones

Hace unas semanas, el presidente de la FIFA , Gianni Infantino, anunció que en Qatar 2022 podríamos ver un Mundial de 48 selecciones, adelantando así el nuevo sistema que viene a partir de 2026. Todo hace indicar que no fueron simplemente palabras. Infantino va en serio.



Según informa este domingo el diario AS de España, el mandamás de la FIFA quiere ver a Qatar 2022 con 48 selecciones y como los estadios no serán suficientes (se necesitarían dos más), ya está buscando un aliado para el anfitrión de la próxima Copa del Mundo. Y se trata nada menos que de Kuwait, un país ajeno al bloqueo comercial y diplomático a Qatar.

Como se sabe, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Arabia Saudí, Egipto, Yemen y Libia cortaron sus relaciones en junio de 2017 con el organizador del siguiente Mundial. La FIFA aspira a poner paz en la región, pero solo Omán y Kuwait apoyan a Qatar- El primero ya dijo no y ahora Infantino espera una respuesta positiva de Kuwait.

"El 5 de junio, Gianni Infantino será reelegido presidente de la FIFA como candidato único. Allí presentará al nuevo director de Comunicación de la FIFA, Onofre Costa, un profesional de reconocido prestigio. La ilusión de Infantino es presentarse en el Congreso con un Mundial de 48 países", publica 'AS'.

El nuevo formato de Qatar 2022 de 48 selecciones se jugaría con 16 grupos de tres selecciones y en el que en caso de empate en los partidos de la primera fase los puntos se adjudicarían con definiciones desde el punto de penal.

