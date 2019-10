Manco pudo ser uno de ellos: los cracks mundiales de hoy que ganaron fama en un Mundial Sub 17 [FOTOS]

Cada vez queda menos tiempo para ver el inicio del Mundial Sub 17 de Brasil 2019 , torneo que reunirá a los próximos cracks del balón. Este tipo de torneos se caracteriza por dar a conocer a los grandes futbolistas, tal como pasó en Perú 2005.



De aquella competencia salieron importantes figuras como Giovanni Dos Santos, Carlos Vela y Anderson, pero a lo largo de la historia el Mundial Sub 17 se ha caracterizado por ser la primera vitrina de cracks.



Mario Götze , por ejemplo, la rompió en un Mundial Sub 17 y años más tarde anotó el gol con que Alemania ganaría su cuarta Copa del Mundo. En esta galería, repasa a todas las figuras mundiales que ya destacaban en los mundiales juveniles.

