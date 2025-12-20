vs. juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la gran final de . ¿A qué hora comenzará la transmisión de este encuentro? Este duelo está pactado para el sábado 20 de diciembre desde las 5:00 p.m. (horario en Perú, con una hora más en Bolivia). ¿En qué canales se verá? Para seguir la transmisión, Fútbol Canal lo pasará para todo el territorio boliviano, además en streaming lo podrás ver en la plataforma de la FBF Play. No lo veas en Fútbol Libre TV, señal pirata, no lo recomendamos. Sigue las incidencias, minuto a minuto y transmisión en Depor.

Nacional Potosí vs. Bolívar EN VIVO por Fútbol Canal y FBF Play: transmisión por internet gratis
