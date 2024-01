Nacional vs. Peñarol se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por Serie Río de La Plata, este miércoles 17 de enero desde las 9:45 p.m. (horario de Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador). Este compromiso, a disputarse en el Estadio Centenario de Montevideo, será transmitido en exclusiva por la señal de streaming de ESPN vía Star Plus. El ‘Carbonero’ llega a este encuentro después de haber perdido por 1-0 Newell’s Old Boys en su debut en este torneo. En cuanto al ‘Bolso’, empató por 1-1 frente a Unión de Santa Fe, con una posterior victoria en la tanda de penales por 4-3. No te olvides que Depor te hará vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias de este compromiso.

Nacional y Peñarol chocan en amistoso por Serie Río de La Plata. (Video: Nacional)

Nacional vs. Peñarol: alineaciones posibles

Nacional: Machado, Haller, Rivero, Velázquez, Polenta, Sanabria, Zabala, Ginella, Pereyra, Carneiro, Bentancourt.

Peñarol: De Amores, Castillo, Coelho, Olivera, Sosa, García, Mayada, Cabrera, González, Darias y Gonzalez.

