Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
Nacional vs. Peñarol EN VIVO vía ESPN, GOLTV y Disney Plus por final de Liga de Uruguay
Nacional vs. Peñarol EN VIVO vía ESPN, GOLTV y Disney Plus por final de Liga de Uruguay
Nacional vs. Peñarol se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la final de vuelta en la Liga de Uruguay. La transmisión estará disponible en ESPN, Disney Plus y GOLTV. No te pierdas todos los detalles del partido.
Nacional vs. Peñarol se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la final de vuelta de la Liga de Uruguay, desde el Gran Parque Central. ¿Dónde se puede ver? Para seguir la transmisión de este partido debías estar conectado a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros, además de su versión de streaming en la plataformas de Disney Plus. GOLTV también lo llevará a sus hogares. Además, no lo veas en Pelota Libre TV, señal pirata. ¿A qué hora juegan? Este duelo está pactado para el domingo 30 de noviembre desde las 2:30 p.m. (horario en Perú, dos horas más en Argentina).
Nacional vs. Peñarol por Liga de Uruguay. (Video: Tenfield)