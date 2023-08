No contentos con cerrar una de las mayores sorpresas en este mercado de pases al fichar a Neymar –por el que pagaron 90 millones de euros para sacarlo del PSG–, el Al Hilal no para de remecer a Europa con la conformación de su plantilla. Este jueves, luego de varios días de negociación, se confirmó que cerraron el trato con el Sevilla por Yassine Bounou, mejor conocido como Bono, quien se unirá al club por las próximas tres temporadas.

El portero marroquí, que tenía contrato con los andaluces hasta el 30 de junio del 2025, siempre estuvo de acuerdo con su salida a la Liga de Arabia Saudita y eso facilitó el diálogo entre ambas instituciones. Así pues, tal como lo confirmó Fabrizio Romano en su cuenta de Twitter, el Al Hilal desembolsará 21 millones de euros para hacerse con los servicios de uno de los mejores guardametas de la última Copa del Mundo.

“Yassine Bono a Al Hilal. Los documentos se revisarán hoy para que el portero marroquí se una a la liga saudí con un contrato de tres años. El Sevilla acordó un paquete de 21 millones de euros con el Al Hilal el martes. Exámenes médicos reservados”, publicó el periodista italiano.

Con esto, el elenco de Riad continúa reforzando todas sus líneas y espera competir, no solo por ganar la Liga de Arabia Saudita, sino también la Champions League de Asia. Bono jugó su último partido con el Sevilla el último miércoles, donde no pudo evitar la derrota en manos del Manchester City por la Supercopa de Europa. El africano no estuvo fino en la tanda de penales como en otras ocasiones.

Por otro lado, el Al Hilal continúa en tratativas con el Fulham por el fichaje de Aleksandar Mitrović. Jorge Jesus, director técnico del club saudí, quiere contar con el delantero antes de que se cierre el mercado de fichajes en Europa y está presionando para que trato de cierre pronto. Seguramente en las próximas horas tendremos novedades.

Bono tuvo una destacada actuación con Marruecos en el Mundial Qatar 2022. (Foto: Getty Images)





Los fichajes del Al Hilal

Además de fichar a Neymar y a Bono, el Al Hilal se movió muy bien en este mercado estival europeo y contrató a varios futbolistas de gran nivel para potenciar a su plantilla. Así pues, también llegaron Kalidou Koulibaly, Sergej Milinković-Savić, Malcom y Rúben Neves. Con ‘Ney’ y el marroquí, no cabe dudas de que tienen a grandes elementos en cada una de sus líneas.

¿Cuándo volverá a jugar el Al Hilal?

Luego de debutar en la Liga de Arabia Saudita 2022-23 con una victoria por 1-3 sobre el Abha, Al Hilal volverá a jugar este fin de semana cuando reciba a Al Fayha por la segunda jornada del campeonato saudí. Dicho compromiso está programado para el sábado 19 de agosto desde la 1:00 p.m. y se disputará en el estadio Príncipe Faisal bin Fahd.





