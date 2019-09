¿Por qué no? El plan de Neymar para el 2020 no es Barcelona ni Real Madrid

Neymar seguirá prisionero en París un año más, pero no quiere que ni el Real Madrid ni el Barcelona vayan a su rescate. El brasileño ha terminado muy molesto por cómo se desarrolló y sobre todo por cómo llegó a su fin su situación de su fichaje. El delantero, si bien no entiende la postura intransigente del PSG , también está muy disgustado con el cuadro madridista y azulgrana, pues a su entender, no hicieron los máximos esfuerzos para llevárselo.

'Ney' comunicó que se quedaba en el Parque de los Príncipes y su decisión pasó, en gran parte, por los refuerzos que concretó la directiva para esta temporada, con Mauro Icardi y Keylor Navas como los estelares.



El brasileño apunta a ganar la Champions League con PSG, aunque ni ello cambiaría su futuro. Neymar parece tener claro que su carrera la continuará lejos de Francia, pero no en España, sino nada menos que en la Premier League.



Así adelantó 'El Desmarque', que informa el interés que tendría el Chelsea de hacerse con los servicios del brasileño como reemplazo de Eden Hazard (que se fue al Real Madrid) y para volver a lo más alto del fútbol inglés y europeo. Para este mercado, los de Stamford Bridge no pudieron fichar debido a una sanción, pero para la siguiente ventana de traspasos saldrán con todo el arsenal.



Además, ya en alguna oportunidad, Neymar confesó su deseo de jugar en Inglaterra.



" Es una gran competición, una de las mejores del mundo. No sé cómo va a ser el día de mañana, pero creo que todos los grandes jugadores deben pasar por la Premier League", afirmó Neymar en diciembre del año pasado.



Pero el Chelsea, desde luego, no sería el único club inglés que buscaría a 'Ney'. Liverpool, Tottenham y sobre todo el Manchester City se sumarían a la puja.

