Nicaragua vs. Costa Rica EN VIVO vía Concacaf GO y Fútbol Libre TV por Eliminatorias 2026
En el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua, Nicaragua vs. Costa Rica se ven las caras EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV este viernes 5 de setiembre por el grupo C de las Eliminatorias 2026 en Concacaf. El encuentro está programado para las 9:00 p.m. (hora peruana) e irá por la transmisión de Concacaf GO y Concacaf Yoututbe para toda Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará dos horas después. No dejes de consultar los canales de TV y horarios aquí.
Nicaragua vs. Costa Rica por Eliminatorias. (Video: Concacaf)
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.