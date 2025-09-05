En el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua, vs. se ven las caras EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV este viernes 5 de setiembre por el grupo C de las . El encuentro está programado para las 9:00 p.m. (hora peruana) e irá por la transmisión de Concacaf GO y Concacaf Yoututbe para toda Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará dos horas después. No dejes de consultar los canales de TV y horarios aquí.

Nicaragua vs. Costa Rica por Eliminatorias. (Video: Concacaf)
