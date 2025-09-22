Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Es el mejor del mundo! Ousmane Dembélé es el Balón de Oro 2025 y el planeta a sus pies
Hoy se llevó a cabo una nueva edición del Balón de Oro 2025, donde se eligió al mejor jugador del año. El máximo trofeo que puede soñar con ganar un jugador a nivel individual es este, sin embargo, solo uno lo pudo lograr. El astro brasileño, Ronaldinho, fue el encargado de revelar que Ousmane Dembélé es el ganador del Balón de Oro y por ende el mejor jugador de la temporada. El ‘mosquito’ fue una de las piezas principales del PSG para lograr la tan ansiada Champions League, la primera del club parisino. Tras ello, el DT Luis Enrique dijo públicamente que le daría el balón dorado al francés por su entrega en cada partido, y hoy se cumplió ese deseo.
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.