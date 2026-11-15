El sueldo se deposita en la cuenta y desde el teléfono se puede transferir dinero en unos minutos. Al momento de comprar, la situación es diferente y dependerá de la manera que tiene el negocio para cobrar. Si el negocio cobra solo en efectivo, pues habrá que sacar billetes y pagar con efectivo. En caso de que el negocio reciba la tarjeta o una transferencia, se puede pasar dinero de una cuenta a otra sin el uso del dinero en efectivo. Así se cruzan el efectivo y los pagos digitales en el día a día en Centroamérica.

Por internet también cambia lo que pasa con la plata. Al comprar en una tienda, el cobro queda ligado al pedido, pero si haces un pago en 1xBet El Salvador, la recarga queda como saldo para usar después. Si se cargan $20 y se ponen $5 en una apuesta, en el banco aparece el cargo de $20. De esa plata, $5 van a la jugada y $15 quedan en la banca esperando su momento.

La distancia entre tener cuenta y usarla

Existen personas que obtienen la plata en su cuenta pero, a la hora de comprar algo, continúan pagando en efectivo. Esa diferencia aparece en el Global Findex 2025, del Banco Mundial, que cuenta por separado a quienes tienen una cuenta, de quienes ya hicieron algún pago digital en un negocio, sea con tarjeta o usando su celular.

En América Latina y el Caribe, la proporción de adultos que realizaron pagos digitales a comercios pasó de aproximadamente el 38 % en 2021 al 43 % en 2024, según Global Findex 2025. Es una referencia regional más amplia que Centroamérica. Con una sola compra con tarjeta ya se entra en la cuenta. Para la encuesta, quien pagó así una vez cuenta igual que quien ya paga casi todo desde el celular.

Al comercio le importa cuándo llega la plata

El cliente lee “aprobado” en la terminal, toma su compra y se retira. Para el negocio queda pendiente que eso aparezca en su cuenta. Con tarjeta se puede tardar, dependiendo de lo que se haya pactado con el trading de pagos. En cambio, si el cliente pagó con transferencia inmediata y los dos bancos validan ese modo de pago entonces la plata puede aparecer (en la cuenta) de una vez. En el momento de cuadrar caja lo que cuenta es cuánto entró de verdad. Si hubo comisión el abono será menor al monto de la venta.

Con el QR pasa algo parecido. Por fuera se ve el mismo cuadrito, pero al escanearlo puede abrirse una transferencia u otra forma de pago. Lo que cambia para el negocio es dónde revisa si entró la plata y cuándo puede usarla.

Aceptación. Si el cliente puede pagar con el mismo medio que acepta el negocio, se ahorra el paso de buscar otra forma de pagar.

Costo. Si hay comisión, al negocio le entra menos de lo que pagó el cliente. En una venta de $20, esa diferencia se ve al revisar cuánto se abonó a la cuenta.

Disponibilidad. El momento del abono define cuándo se puede usar esa plata para reponer mercancía o cubrir otro gasto.

Un mismo celular para operaciones distintas

Para saber cuánto pisto salió del banco para la recarga, ahí está el comprobante. Ya para ver cuánto se apostó en un partido o cuánto se retiró después, toca abrir el historial de apuestas. Ahí salen por separado la recarga, la jugada y el retiro, aunque todo se haya hecho desde el mismo cel.

En un comercio, ese efectivo, puede ser utilizado para afrontar el pago al proveedor, cuando es necesario reponer mercadería; si el cobro ha llegado por transferencia, el pago puede saldar esa cuenta y así se ahorra una ida al cajero. Algo muy similar ocurre con el sueldo. Si ya cayó en la cuenta y cada vez más gastos se pueden pagar desde ahí, hay menos que andar calculando cuánto efectivo sacar.