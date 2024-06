Países Bajos vs Francia se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este viernes 21 de junio por la fecha 2 del Grupo D de la Eurocopa 2024, en un partido que se llevará a cabo en el Estadio Red Bull Arena. El partido está programado para iniciar a las 2:00 p.m. (hora peruana, 4:00 p.m. en Argentina y 9:00 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, TVE Play, SKY Sports, Izzi TV y FOX Sports. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Recuerda que en Depor.com podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.

La estrella de la selección francesa Kylian Mbappé se fracturó la nariz durante el primer partido de los 'Bleus' en la Eurocopa 2024 contra Austria, el lunes en Düsseldorf (1-0), informó a la AFP una fuente próxima del jugador. (Video: AFP)





Países Bajos vs Francia: posibles alineaciones

Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten, Veerman; Gakpo, Simons y Memphis.

Francia: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Kante, Rabiot, Dembelé; Griezmann, Thuram, Barcola.