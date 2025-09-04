Países Bajos vs Polonia se enfrentan por las Eliminatorias 2026. (Diseño: Christian Marlow)
Desde el Feyenoord Stadium, vs se van a ver cara a cara (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) en la fecha 5 de las . Este duelo se juega este 4 de septiembre a partir de la 1:45 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador). En Bolivia, Chile o Venezuela, el duelo se disputará una hora más tarde, a la 2:45 de la tarde; mientras que en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay está programado para las 3:45 p.m. Además, se verá a través de la transmisión de ESPN, por medio de su app de streaming Disney Plus. Revisa los detalles completos aquí.

Paises Bajos vs Polonia se enfrentan por las Eliminatorias 2026. (Video: ESPNo)
