Palmeiras vs. Botafogo se enfrentan en el Lincoln Financial Field de Estados Unidos, en los octavos de final del Mundial de Clubes 2025. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Este duelo será televisado por DSports, con disponibilidad en la parrilla de canales de DIRECTV. Además, podrá ser visto de manera gratuita por DAZN. ¿A qué hora empieza el partido? El duelo empezará a las 11:00 a.m. respecto a la hora peruana, con dos horas más en Argentina, Paraguay y Uruguay, y una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela.

Palmeiras llegó a esta instancia tras quedar en el primer lugar del Grupo A. La escuadra brasileña dejó en el segundo lugar a Inter Miami. Con una buena participación, quieren seguir avanzando y enfrentarán a un conocido del medio local que parte con la misma premisa.

Botafogo, por su parte, superó uno de los grupos más complicados de la serie. El ‘Fogao’ quedó en el segundo lugar, pero en el camino venció a PSG, dando la sorpresa. Ahora, tendrán un duro choque con el ‘Verdao’, pero seguir avanzando es la idea en la competencia internacional.

¿En qué canal ver Palmeiras vs. Botafogo en el Perú?

DSports es el canal con los derechos televisivos para transmitir los partidos del Mundial de Clubes, por lo que el Palmeiras vs. Botafogo podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión en streaming a través de DGO.

¿En qué canal ver Palmeiras vs. Botafogo en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre Palmeiras vs. Botafogo, por el Mundial de Clubes 2025 se transmitirá a través de DAZN, TUDN, TNT y Univision, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver Palmeiras vs. Botafogo en España?

En España, el compromiso entre Palmeiras vs. Botafogo podrá verse por el canal DAZN, que tiene los derechos televisivos del Mundial de Clubes. Este encuentro también podrá seguirse a través de la app de streaming.

¿En qué canal ver Palmeiras vs. Botafogo en Internet?

Para ver la transmisión entre Palmeiras vs. Botafogo por Internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de DGO para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de DSports.

¿A qué hora juegan Palmeiras vs. Botafogo en el Perú?

De acuerdo a la programación del Mundial de Clubes, el partido entre Palmeiras vs. Botafogo está pactado para disputarse este sábado 28 de junio a partir de las 11:00 a.m. desde el Lincoln Financial Field Stadium. Cabe recordar que este compromiso corresponde a los octavos de final de la competencia.

¿A qué hora juegan Palmeiras vs. Botafogo en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Palmeiras vs. Botafogo es a las 12:00 p.m. en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Yersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 11:00 a.m.

¿A qué hora juegan Palmeiras vs. Botafogo en España?

En España, Palmeiras vs. Botafogo, por los octavos de final, está pactado para iniciar a las 6:00 p.m. del día sábado 28 de junio. Los hinchas de ambos clubes en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan Palmeiras vs. Botafogo en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre Palmeiras vs. Botafogo está programado para la 1:00 p.m. del mismo día. Los hinchas brasileños en suelo argentino podrán estar al tanto de este compromiso mediante la página web de Depor.

