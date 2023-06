Este jueves 14 de junio, Panamá vs. Canadá (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) se miden por la semifinal de la Concacaf Nations League que se disputará en el Allegiant Stadium, en Nevada. El partido está programado para iniciar desde la 5:00 de la tarde (hora local - 6:00 pm en Perú) y será transmitido LIVE GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, Star Plus, TUDN USA. No te pierdas las incidencias del encuentro en Depor MX, además de conocer los canales de TV y horarios en la esta nota.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV como las que te presentaremos a continuación. Mira la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Panamá y Canadá aquí. Depor, además, ofrece un minuto a minuto en tiempo real con los goles e incidencias.

¿A qué hora juegan Panamá vs. Canadá?

El partido entre Panamá y Canadá está programado para empezar a partir de las 5:00 de la tarde en territorio azteca, aunque la hora podría variar según el país en el que estés. En Perú, Colombia y Ecuador, por ejemplo, el duelo arrancará a las 6:00 pm; mientras que en Argentina, Chile y Uruguay se prevé que inicie a las 19:00 horas.

¿Dónde y cómo ver Panamá vs. Canadá?

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perdeserse ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el Panamá vs. Canadá desde México a través de las señales de la señal de ESPN y Star Plus. Si estás en Estados Unidos, en cambio, te recomendamos sintonizar TUDN USA en la TV.

Panamá vs. Canadá: posibles alineaciones

Panamá : Luis Mejía, César Blackman, Harold Cummings, Fidel Escobar, Eric Davis, Cristian Martínez, Edgar Bárcenas, Andrés Andrade, Jovani Welch, Ismael Díaz y José Fajardo. Entrenador : Thomas Christiansen.

: Luis Mejía, César Blackman, Harold Cummings, Fidel Escobar, Eric Davis, Cristian Martínez, Edgar Bárcenas, Andrés Andrade, Jovani Welch, Ismael Díaz y José Fajardo. : Thomas Christiansen. Canadá: Dayne St. Clair, Kamal Miller, Steven Vitoria, Dominick Zator, Scott Kennedy, Stephen Eustaquio, Alphonso Davies, Jonathan Osorio, Lucas Cavallini, Cyle Larin y Jonathan David. Entrenador: John Herdman.





