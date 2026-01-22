Con la transmisión de RPC Deportes y TVMAX, vs. se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS este jueves 21 de enero por un . El compromiso tendrá lugar en el Estadio Rommel Fernández (Panamá) y, según el horario de países como Panamá, Perú, Colombia y Ecuador, comenzará a las 8:00 p.m., con una horas menos en México, dos horas más Argentina y seis horas más en España. ¡No lo busques por Fútbol Libre TV! Este duelo servirá de preparación para ambos seleccionados, con miras a su participación en la Copa del Mundo de este 2026, donde el ‘Tri’ será uno de los anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá.

Panamá vs. México se enfrentan en el Estadio Rommel Fernández. (Video: Selección Nacional de México)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

