¡Se define al segundo finalista de la Concacaf Nations League 2024! Panamá vs. México chocan en el último juego de las semifinales del torneo este jueves 21 de marzo desde las 21:15 horas de Panamá (20:15 horas de México), en un juego de pronóstico reservado entre dos fuerzas muy parejas de la confederación. Eso sí, en más de 20 juegos oficiales, apenas han sido dos triunfos para Panamá, por lo que buscarán un triunfo histórico ante un ‘Tri’ que no viene en su mejor momento pero sí en una alza de nivel gracias a la llegada de Jaime Lozano. Mira Panamá vs. México vía RPCTV o TVMax en directo.

Panamá vs. México EN VIVO: transmisión semifinal Final Four Concacaf Nations League (Video: Fepafut)

Panamá vs. México: posibles alineaciones

Panamá: O. Mosquera; F. Escobar, J. Córdoba, A. Andrade, M. Murillo; C. Martínez, A. Carrasquilla, E. Bárcenas; J. Fajardo, I. Díaz y J. Rodríguez.

México: G. Ochoa; J. Sánchez, C. Montes, J. Vásquez, J. Gallardo; E. Álvarez, L. Chávez, C. Rodríguez; C. Antuna, H. Lozano y S. Giménez.

