Panamá vs. República Dominicana se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a un nuevo amistoso internacional. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? En suelo panameño se verá vía RPC TV (Canal 4), TVMAX y TVN, además de sus opciones digitales en Medcom GO y TVN Pass. Por su parte, en República Dominicana la señal encargada de transmitir el encuentro es CDN Deportes. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 3 de junio desde las 7:45 p.m. (hora en Perú y Panamá, con una hora más en República Dominicana).
¿Dónde ver Panamá vs. República Dominicana en Panamá?
Para ver la transmisión del partido entre Panamá vs. República Dominicana si estás en territorio panameño, deberás conectarte a la señal de RPC TV disponible en los cableoperadores que ofrecen este canal.
¿A qué hora transmiten Panamá vs. República Dominicana en Panamá?
Para todo el territorio panameño, el encuentro entre Panamá vs. República Dominicana comenzará a las 7:045 p.m., con la misma hora en países como Ecuador, Colombia y Perú.
¿A qué hora transmiten Panamá vs. República Dominicana en República Dominicana?
Si te encuentras en la República Dominicana, recuerda que el compromiso entre Panamá vs. República Dominicana comenzará a las 8:45 p.m., con la misma hora en países como Venezuela, Bolivia y Puerto Rico.