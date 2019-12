Aquele momento, há 7 anos, quando o @galvaobueno disse: "Alessandro beija a 🏆. Ergueu! Faça a festa torcedor do Corinthians. No futebol, o mundo é preto e branco, o mundo é do bando de loucos. O Corinthians é bicampeão mundial interclubes!" #VaiCorinthians #BiMundial 🏆🏆 pic.twitter.com/djhsX2Hr0l