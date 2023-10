En un encuentro no apto para cardiacos, Paraguay vs. Argentina se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este jueves 12 de octubre por la tercera fecha de las Eliminatorias 2026 en partido que se llevará a cabo en el estadio Monumental de River Plate en Buenos Aires. El partido está programado para las 8 de la noche (hora paraguaya y 06:00 p.m. en Perú y Colombia) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de TyC Sports, GEN, Movistar Deportes y TV Pública. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira aquí guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

La conferencia de prensa de Garnero, DT de Paraguay, sobre el partido contra Argentina. (Video: EFE)





Paraguay vs. Argentina: posibles alineaciones





Paraguay: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Nicolás González.

Argentina: Carlos Coronel; Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena y Matías Espinoza; Gastón Giménez, Mathías Villasanti, Matías Rojas y Ramón Sosa; Miguel Almirón y Antonio Sanabria.