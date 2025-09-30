vs. se enfrentan por la segunda fecha del . El partido está programado para el martes 30 de setiembre desde las 6:00 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Chile, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay) en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, válido por el grupo B. Este choque será transmitido por la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV. Por otro lado, puede ser visto en su versión de streaming en las plataformas de DGo y en Perú por América TV y TvGO. Ojo, no recomendamos seguir el partido por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Previa Paraguay vs. Corea del Sur por Mundial Sub-20. (VIDEO: DSports)
