El duelo entre Paraguay vs. Ecuador EN VIVO promete ser uno de los más emocionantes de las Eliminatorias 2026. La Albirroja recibirá a la Tri este jueves 4 de septiembre en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, en un partido que puede resultar decisivo para la clasificación directa al Mundial 2026. La selección de Ecuador llega con la tranquilidad de haber asegurado su cupo, sumando 25 puntos y ocupando la segunda posición de la tabla, con la meta de mantener su regularidad y cerrar las últimas fechas con resultados positivos.
Por su parte, Paraguay se mantiene en plena lucha por asegurar su pase directo al Mundial. Con 24 puntos y ubicado en la quinta posición, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro deberá sacar provecho de la localía y su experiencia para conseguir una victoria clave ante un rival ya clasificado. El partido tendrá un condimento especial: Alfaro se reencontrará con Ecuador, selección que dirigió durante las Eliminatorias hacia el Mundial de Qatar 2022, buscando imponer su estrategia frente a jugadores que conoce a la perfección.
¿Cuándo se juega Paraguay vs. Ecuador por Eliminatorias 2026?
El partido entre Paraguay vs. Ecuador EN VIVO se disputará este jueves 4 de septiembre de 2025 en el estadio Defensores del Chaco de Asunción. Este encuentro corresponde a la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.
|Fecha
|Jueves 4 de septiembre de 2025
|Estadio
|Defensores del Chaco – Asunción
|Competencia
|Eliminatorias Sudamericanas 2026
¿A qué hora juega Paraguay vs. Ecuador EN VIVO?
El duelo tendrá horarios diferentes según el país de transmisión. La Tri visitará a la Albirroja en un choque clave programado para la tarde-noche.
Horario por país:
- Ecuador: 18:30
- Paraguay: 20:30
- Estados Unidos (ET): 19:30
- México (CDMX): 17:30
¿Dónde ver Paraguay vs. Ecuador EN VIVO GRATIS por TV y online?
El encuentro será transmitido en directo por televisión abierta y también estará disponible vía streaming. Los aficionados podrán elegir la mejor opción para seguir este partido clave rumbo al Mundial 2026.
Canales y streaming:
- Ecuador: El Canal del Fútbol (ECDF)
- Paraguay: GEN
- Estados Unidos y resto del mundo: Fanatiz (online)