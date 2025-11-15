Paraguay vs. Estados Unidos por amistoso. (Diseño: Christian Marlow)
Paraguay vs. Estados Unidos por amistoso. (Diseño: Christian Marlow)

vs. disputan (EN VIVO | EN DIRECTO) un , en el marco de la fecha FIFA de este mes. ¿Dónde se puede ver la transmisión? Para seguir este partido, los hinchas del fútbol se conectarán a la señal de Tigo Sports, disponible en todo el territorio paraguayo. Además, estará disponible en la plataforma de streaming de Disney Plus. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. ¿A qué hora comenzará? Este duelo estuvo pactado para el sábado 15 de noviembre desde las 5:00 p.m. en Perú, mientras que en Paraguay arrancará a las 7:00 p.m.

Paraguay vs. Estados Unidos por amistoso. (Video: US Soccer)
Paraguay vs. Estados Unidos por amistoso. (Video: US Soccer)

TAGS RELACIONADOS