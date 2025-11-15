Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Paraguay vs. Estados Unidos EN VIVO vía Tigo Sports, Disney Plus por amistoso
Paraguay y Estados Unidos se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) en el Subaru Park, en un nuevo amistoso internacional. La transmisión estará disponible en señales de Tigo Sports y Disney Plus. Entérate todos los detalles.
Paraguay vs. Estados Unidos disputan (EN VIVO | EN DIRECTO) un amistoso internacional, en el marco de la fecha FIFA de este mes. ¿Dónde se puede ver la transmisión? Para seguir este partido, los hinchas del fútbol se conectarán a la señal de Tigo Sports, disponible en todo el territorio paraguayo. Además, estará disponible en la plataforma de streaming de Disney Plus. Ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. ¿A qué hora comenzará? Este duelo estuvo pactado para el sábado 15 de noviembre desde las 5:00 p.m. en Perú, mientras que en Paraguay arrancará a las 7:00 p.m.
Paraguay vs. Estados Unidos por amistoso. (Video: US Soccer)