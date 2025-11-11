Este martes 11 de noviembre, vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, por la tercera jornada de la fase de grupos del que se viene desarrollando en Qatar. ¿Dónde ver el encuentro? Para seguir la transmisión de este partido, deberás conectarte a la señal de DSports (DIRECTV y DGO) si estás en Latinoamérica, con su versión de streaming en FIFA+ y por GEN para el pueblo paraguayo; ojo, no te recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata. ¿A qué hora comenzará la transmisión? Este duelo está pactado las 8:30 a.m. (horario en Perú, con dos horas más en Paraguay) y se disputará en el Aspire Zone - Pitch 5. ¡No te lo pierdas!

Paraguay vs. Irlanda juegan por el Mundial Sub-17. (Video: DSports)
Paraguay vs. Irlanda juegan por el Mundial Sub-17. (Video: DSports)

TAGS RELACIONADOS