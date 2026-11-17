Paraguay vs. Japón se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a un nuevo amistoso internacional. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Trece (Canal 13), GEN (Canal 12) y VS Sports tienen los derechos para televisar este encuentro, además de la opción digital en la plataforma de paga de APF TV. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este martes 17 de noviembre desde las 8:10 a.m. (horario en Perú, con una hora menos en México y dos horas más en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay).

Paraguay vs. Japón: previa del partido

¿Dónde ver Paraguay vs. Japón en Paraguay?

En Paraguay, el amistoso entre la Albirroja y Japón se podrá ver EN VIVO por las señales de GEN, El Trece y VS Sports. Además, los aficionados tendrán la posibilidad de seguir el compromiso a través de la aplicación APF TV, según confirmó la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

¿Cómo ver Paraguay vs. Japón por APF TV?

Los hinchas paraguayos que prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante la aplicación APF TV. Esta plataforma oficial de la Asociación Paraguaya de Fútbol contará con la transmisión del amistoso internacional y permitirá acompañar a la Albirroja desde dispositivos compatibles.

¿Qué canal transmite Paraguay vs. Japón por GEN y El Trece?

La transmisión del partido también estará disponible por televisión a través de GEN y El Trece. Ambas señales forman parte de las opciones anunciadas para el público paraguayo, que podrá seguir el último compromiso de su selección en el calendario internacional de 2026.

¿Dónde ver Paraguay vs. Japón en Perú?

Hasta el momento, no encontré una señal peruana confirmada para la transmisión de este amistoso internacional. Las opciones anunciadas oficialmente corresponden a Paraguay y Japón, por lo que es recomendable revisar las actualizaciones de los operadores locales antes del encuentro.

¿A qué hora juega Paraguay vs. Japón y dónde se disputará?

El amistoso entre Paraguay vs. Japón se jugará este martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional de Singapur. El pitazo inicial está programado para las 10:10 a.m. en horario paraguayo, mientras que en Perú comenzará a las 8:10 a.m. En Japón, el encuentro se podrá seguir desde las 10:10 p.m.

Con la transmisión de GEN (Canal 12), Trece (Canal 13) y APF TV, Paraguay enfrenta a Japón. (Video: APF)