vs. se miden en compromiso correspondiente a un nuevo amistoso internacional previo al . ¿En qué canales se verá la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos de transmisión para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. En suelo paraguayo se verá vía Tigo Sports. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este martes 31 de marzo desde la 1:00 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay y Chile).

Previa Paraguay vs. Marruecos. (Video: Tigo Sports)
Previa Paraguay vs. Marruecos. (Video: Tigo Sports)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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