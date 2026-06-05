Desde el Estadio Defensores del Chaco en Asunción, vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO por un . ¿Dónde pasan el partido? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, así como su versión digital en Disney Plus Premium. Si estás en Paraguay puedes mirarlo por Tigo Sports. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este viernes 5 de junio desde las 05:15 p.m. (horario en Perú, con dos horas más en Paraguay).

Paraguay vs. Nicaragua: mira gratis por Tigo Sports y NicaSports online. (Video: Tigo Sports)
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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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