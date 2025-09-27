Paraguay vs. Panamá se enfrentan por la fecha 1 del Mundial Sub-20. (Diseño: Christian Marlow)
Paraguay vs. Panamá se enfrentan por la fecha 1 del Mundial Sub-20. (Diseño: Christian Marlow)

vs. se enfrentan por la primera fecha del . El partido está programado para el sábado 27 de setiembre desde las 6:00 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Chile, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay) en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, válido por el grupo B. Este choque será transmitido por la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV. Por otro lado, pudo ser visto en su versión de streaming en las plataformas de DGo. También se podrá ver por la señal de Tigo Sports y en Perú por América TV y TvGO. Ojo, no recomendamos seguir el partido por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Previa Paraguay vs. Panamá. (VIDEO: MHD)
Previa Paraguay vs. Panamá. (VIDEO: MHD)

TAGS RELACIONADOS