Paraguay vs. Singapur se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a un nuevo amistoso internacional. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Trece (Canal 13), GEN (Canal 12) y VS Sports tienen los derechos para televisar este encuentro, además de la opción digital en la plataforma de paga de APF TV. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este viernes 13 de noviembre desde las 7:00 a.m. (horario en Perú, con una hora menos en México y dos horas más en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay).

Paraguay vs. Singapur: previa del partido

¿Dónde ver Paraguay vs. Singapur por televisión?

El amistoso entre Paraguay y Singapur se podrá ver EN VIVO en territorio paraguayo a través de Trece (Canal 13), GEN (Canal 12) y VS Sports. Además, el encuentro estará disponible mediante AFP TV, la plataforma digital de la Asociación Paraguaya de Fútbol

¿Cómo ver Paraguay vs. Singapur por Trece (Canal 13)?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el partido por la señal abierta de Trece (Canal 13), que transmitirá el primer amistoso de la Albirroja durante esta fecha FIFA de noviembre. Será una alternativa para quienes quieran ver el encuentro desde sus televisores sin necesidad de contratar una plataforma de streaming.

¿Qué canal transmite Paraguay vs. Singapur por GEN?

Otra opción será GEN, que llevará el encuentro a los hogares paraguayos mediante su señal televisiva, identificada como Canal 12. Los aficionados podrán consultar la disponibilidad de la señal en la programación de su operador de televisión.

¿Cómo ver Paraguay vs. Singapur por VS Sports?

El amistoso también se transmitirá por VS Sports, señal deportiva que ofrecerá la cobertura del encuentro. Los usuarios podrán consultar su disponibilidad en los servicios de televisión que incluyan este canal y las alternativas digitales habilitadas para la transmisión.

¿Cómo ver Paraguay vs. Singapur por AFP TV vía streaming?

Los aficionados también podrán seguir el partido mediante AFP TV, la plataforma oficial de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Esta alternativa permite acceder a la transmisión por internet, desde dispositivos compatibles, según las condiciones de disponibilidad del servicio.

¿Dónde ver Paraguay vs. Singapur en Perú y otros países?

La transmisión confirmada por Trece, GEN y VS Sports corresponde a Paraguay. Hasta el momento, no se ha anunciado una señal televisiva o plataforma oficial para Perú y otros países de Sudamérica. Los aficionados fuera de territorio paraguayo deberán consultar la disponibilidad internacional de AFP TV y los anuncios de sus operadores locales.

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Singapur en Sudamérica y España?

El partido se disputará este viernes 13 de noviembre a las 9:00 a.m. en Paraguay, 7:00 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador, 9:00 a.m. en Argentina, Uruguay y Brasil, y 1:00 p.m. en España. El encuentro se jugará en el Estadio Nacional de Singapur.

¿Dónde seguir el minuto a minuto de Paraguay vs. Singapur?

Además de las opciones de televisión y streaming, los aficionados podrán seguir la cobertura de Paraguay vs. Singapur mediante el minuto a minuto de Depor. Allí encontrarán la previa, las alineaciones, los goles, las incidencias y las principales novedades del amistoso internacional.

Paraguay vs. Singapur se enfrentan en amistoso internacional, con la transmisión de Trece (Canal 13), GEN (Canal 12), VS Sports y APF TV. (Video: APF)