Partidos de fútbol del lunes 1 de abril: quiénes juegan, horarios y dónde ver

El lunes 1 de abril se presenta como una jornada imperdible para los aficionados al fútbol en todo el mundo, con emocionantes enfrentamientos programados en las principales ligas de Europa y América. Es un día para disfrutar del deporte rey y deleitarse con el talento de los equipos más destacados, con duelos apasionantes que prometen mantenernos al borde de nuestros asientos. Ya sea en España, Inglaterra, Italia o Argentina, el mejor fútbol del mundo estará en exhibición, listo para cautivar y emocionar a millones de aficionados en todo el planeta. ¡Que comience el espectáculo!

En LaLiga EA Sports, el Villarreal se enfrentará al poderoso Atlético de Madrid en un duelo que promete emociones desde el pitido inicial. El choque entre estos dos equipos de alto calibre está programado para las 14:00 hora peruana y colombiana, y se podrá disfrutar a través de los canales ESPN y Star+.

Mientras tanto, en Italia, la Serie A ofrece una serie de partidos que no puedes perderte. Desde tempranas horas, el Bologna se enfrentará a la Salernitana a las 05:30, seguido por el enfrentamiento entre el Cagliari y el Hellas Verona, así como el duelo entre el Sassuolo y el Udinese, ambos a las 08:00. Más tarde, el US Lecce recibirá al AS Roma a las 11:00, un enfrentamiento que promete acción y emoción en cada minuto del juego. Todos estos encuentros serán transmitidos a través de Star+ y ESPN 2.

Por su parte, el Inter Milan se medirá al Empoli en un vibrante encuentro que cerrará la jornada de la Serie A a las 13:45. Los fanáticos del fútbol podrán seguir este emocionante partido a través de Star+.

En Argentina, la Copa de la Liga ofrece un enfrentamiento entre Platense y Godoy Cruz a las 17:00 hora peruana, o 19:00 en Argentina. Este duelo será transmitido por Fanatiz, AFA Play y TyC Sports, brindando a los aficionados la oportunidad de disfrutar del fútbol argentino en todo su esplendor.





¿Qué partidos se juegan este lunes 1 de abril de marzo de 2024?

LaLiga EA Sports (España)

Villarreal vs. Atlético de Madrid: 14:00 (hora peruana y colombiana) vía ESPN y Star+

Serie A (Italia)

Bologna vs. Salernitana: 05:30 (hora peruana y colombiana) vía Star+

Cagliari vs. Hellas Verona: 08:00 (hora peruana y colombiana) vía Star+ y ESPN 2

Sassuolo vs. Udinese: 08:00 (hora peruana y colombiana) vía Star+

US Lecce vs. AS Roma: 11:00 (hora peruana y colombiana) vía Star+ y ESPN 2

Inter Milan vs. Empoli: 13:45 (hora peruana y colombiana) vía Star+

Copa de la Liga (Argentina)

Platense vs. Godoy Cruz: 17:00 (hora peruana y 19:00 en Argentina) vía Fanatiz, AFA Play y TyC Sports

